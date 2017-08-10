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Kayserili atıcılar madalyalara nişan aldı

Kayseri Atıcılık sporcuları Eskişehir’de düzenlenen 1. Bölge Havalı Tabanca Atıcılık müsabakalarında şehrimizin 18 yıllık madalya hasretine son verdi.

Kayserili atıcılar madalyalara nişan aldı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Bölge Havalı Tabanca Atıcılık müsabakaları 6 farklı ilde düzenlenen müsabakalarla tamamlandı.



Eskişehir'de düzenlenen 1. Bölge Havalı Tabanca Atıcılık müsabakalarında Kayserili sporcularımız 1999’dan beri alınamayan 18 yıllık madalya hasretine son verip toplamda 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
İlimizi temsilen katılan sporcularımızdan yıldız erkeklerde Tamer Alkın Nuray gümüş, Yaşar Efe Köletelioğlu bronz, minik erkeklerde Uygar Şahin gümüş, Doğukan Tüfek bronz, yıldız bayanlarda Zeynep Merve Durmuş bronz, minik bayanlarda ise Merve Özcan gümüş, Ayşegül Yılmaz da bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber: Tunahan KAYA
 
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KayseriAtıcılıkEskişehir
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