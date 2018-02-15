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Kayserili güreşçiler derecelerle döndü

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Şanlıurfa’da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakalarından derecelerle döndü.

Kayserili güreşçiler derecelerle döndü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Güreş grup müsabakalarında toplamda 50 ilden 700 sporcu mücadele etti.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Grup müsabakalarına ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan Azat Sarıyer 45 kg’da birinci olurken yine aynı kg’da Melik Cuma Aki üçüncü oldu.
Müsabakalarda oldukça başarılı bir performans sergileyen Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızdan 6 sporcumuz Konya’da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şanlıurfa’da düzenlenen Grup Müsabakalarından derecelerle dönen ve Konya’da Düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 

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GÜREŞ
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