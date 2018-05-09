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Kayserili güreşçilerin heyecanlı bekleyişi

02-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Aksaray’da yapılan Güreş Eğitim Merkezlerine öğrenci seçme sınavı tamamlandı.

Kayserili güreşçilerin heyecanlı bekleyişi
Kayseri’den seçme sınavına katılan 37 sporcu, ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Seçme sınavında yapılan koordinasyon, kondisyon ve güreş sınavlarında başarılı olan sporcular Kayseri’nin adını sıkça duyurdu.
Sınavların sonunda elde edilen puanlara göre yerleştirme tercihlerini yapan sporcular heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar.
Sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
Kayseri Gündem
 
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