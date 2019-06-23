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Kayserili Muaythai Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu

18-22 Haziran tarihlerinde Erzincan'da yapılan 45 ilden 747 sporcunun katıldığı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasına katılan Kayseri Çocuklar Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Kayserili Muaythai Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu yaptığı açıklamasında, "Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18-22 Haziran tarihlerinde Erzincan'da yapıldı. Kayseri Çocuklar Muaythai takımımız Sıkletlerinde 7 Altın 4 gümüş 6 bronz madalya kazanarak Kayseri'nin Türkiye'deki farkını ortaya koydu. Kayseri Çocuklar Muaythai takımımız büyükler ve Gençler takımımızın başarılarını takip ederek önümüzdeki yıllarda Kayseri'nin Muaythai branşında dahada çıtayı yukarı çıkacağının ispatını yaptılar" dedi.

Fatih Kağan Ulu, "Bu başarının arkasındaki şehrimizin vefakar, başarılı antrenörlerimizi canı gönülden kutluyorum. Mücadele eden sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadesinde bulundu.
 

İHA

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