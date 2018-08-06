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Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Halter Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Kayserili Muhammed Akkaya Türkiye Şampiyonu oldu. 

Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

02-05 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan Şampiyonaya 37 ilden 223 erkek ve 100 bayan olmak üzere toplam 323 sporcu mücadele etti. 
Şampiyonada Kayseri'yi Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Muhammed Akkaya temsil etti. 56 kiloda yarışan Muhammed Akkaya Gençler Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, altın madalya kazanan Muhammed Akkaya’yı ve antrenörü Gökhan Taşçı’yı tebrik etti. 

İHA

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