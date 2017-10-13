Kayserili pedallar İstanbul’da kürsüye çıktı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Salcano MTB CUP HC yarışları İstanbul’da düzenlenen müsabakalar ile tamamlandı.

Yarışlara ilimizi temsilen katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet takımı sporcularımızdan Yıldız Bayanlarda Funda Taşkın ile Yıldız Erkekler B kategorisinde temsilcimiz Furkan Akçam birincilik kürsüsüne çıktı.

Turnuvayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet branşında Kayseri'nin güzel bir başarı ivmesi yakaladığına dikkat çekerek, üst üste önemli önemli derecelerin altına imza atan Antrenör Hasan Bayraktar ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet Takımı sporcularını tebrik etti.

Haber: Ufuk ÇAMDAL





