Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserili pedallar İstanbul’da kürsüye çıktı

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet takımı sporcuları Funda Taşkın ve Furkan Akçam İstanbul’daki MTB CUP HC yarışlarında birinciliğe uzandı.

Kayserili pedallar İstanbul’da kürsüye çıktı
Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Salcano MTB CUP HC yarışları İstanbul’da düzenlenen müsabakalar ile tamamlandı.
Yarışlara ilimizi temsilen katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet takımı sporcularımızdan Yıldız Bayanlarda Funda Taşkın ile Yıldız Erkekler B kategorisinde temsilcimiz Furkan Akçam birincilik kürsüsüne çıktı.
Turnuvayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet branşında Kayseri'nin güzel bir başarı ivmesi yakaladığına dikkat çekerek, üst üste önemli önemli derecelerin altına imza atan Antrenör Hasan Bayraktar ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet Takımı sporcularını tebrik etti.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.