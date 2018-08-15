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Kayserili sporcu Fatma Arslan Taekwondo şampiyonasında 2. oldu

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Kayserili sporcu Fatma Arslan 2. oldu.

Kayserili sporcu Fatma Arslan Taekwondo şampiyonasında 2. oldu

11 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara'da 2600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Kayseri’yi 44 kiloda Fatma Arslan temsil etti. 
Şampiyonanın ikinci gününde tatemiye çıkan Fatma Arslan 44 kiloda toplam 8 maç yaptı. Arslan yaptığı zorlu mücadelelerin sonunda Şampiyonada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Fatma Arslan, şampiyonada aldığı bu sonuçla 27 Ağustos 2018’de Konya’da başlayacak olan Milli Takım ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gümüş madalyanın sahibi olan Fatma Arslan ile antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 

İHA

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