Kayserili sporcular madalyayla döndü Diyarbakır’da Havalı Silahlar Bölge Yarışmasına katılan ve derece giren 15 sporcu Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2’nci Ana Bakım Fabrikası Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu katıldı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 sporcu 4-6 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen ve 6 ilin katıldığı Havalı Silahlar müsabakalarına katılmak üzere Kayseri’den yola çıkmış ve burada başarılı sonuçlar alarak Kayseri’ye döndüler. Diyarbakır’da aldıkları başarılı sonuçların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici gençleri makamında kabul etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençleri makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve Atıcılık camiası olarak gösterdikleri performanslardan dolayı gençlere teşekkür etti. Gittikleri yerde şehirlerini temsil ettiklerini ve en önemlisi olarak onlara destek veren ailelerini temsil ettiklerini vurgulayan Eskici, “Atıcılık camiası olarak göstermiş olduğunuz başarılı performans sizlerin özellikle müsabakalarda göstermiş olduğunuz performans bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gittiğiniz yerde hem şehrimizi temsil etmiş oldunuz. Hepsinden ötesi sizlere destek veren değerli ailelerinizi temsil ettiniz. Sporun adı barış ve kardeşliktir. Kayseri’de atış poligonumuz yok ama değerli komutanım Albay Tayfun Türkoğlu Ana Tamir fabrikasını bizlere açarak sporcu kardeşlerimizin yetişmesinde çok önemli değeri ve katkısı var. Bizim yapmamız gereken işleri ve tesisleri çok güzel bir şekilde hazırlamışlardır. Bu da gençliğin, sporcunun hizmetine sunuyorlar. Sizlere de Diyarbakır’da göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ediyorum ve başarılarınız daimini diliyorum” dedi.

Takım Sözcüsü Oktay Koçak ise bu sporun dikkat gösteren bir spor olduğunu bu sporun asla magandalıkla alakası olmadığını vurgulayarak: “15 sporcu ile beraber Diyarbakır’da yapılan müsabakalardan güzel sonuçlarla döndüklerini ifade ederek: “4-6 Mayıs tarihleri arasında ki Atıcılık Sporu Bölge Yarışmasına katıldık. Diyarbakır’ı bölge olarak pek tercih eden yoktu. Malumunuz terör olaylarından dolayı insanlar çekiniyordu. 6 şehir olarak yarışmaya katıldık. Gönüllü olarak biz Diyarbakır’a gitmek istedik. Oraya 15 sporcu ile katıldık. Bir kafile düzenlerken ailelerimiz bizlere destek oldu. 15 sporcumuzun 7 tanesi madalya aldı. Özellikle yıldız bayanlar ve yıldız erkeklerde ağırlıklıydık. Miniklerde ise madalya kaptırmayıp bütün madalyaları topladık. Rakipler bunu 8 yıldır yapan kişilerdi. Bizim bu spora başlamamız birinci yılını bile doldurmadan bu başarıları elde ettik. Çocukların okullarından arta kalan zamanlarda oynamak yerine ülkesini daha iyi yerlerde temsil etmek için büyük fedakarlıklar gösterdi” ifadelerini kullandı.

Katılan sporculardan Genç Erkeklerde Türkiye Şampiyonasına katılmak için belirlenen barajı geçen Kemal Ata Türkoğlu, yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptıklarını bu sporu kısa sürede yapmalarına rağmen güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Takım olarak birçok madalya aldıklarını bunun da Kayseri için büyük bir başarı olduğunu dile getirerek destek veren Gülçin Hocasına teşekkür etti.

Dereceye giren sporcular şunlar:

Genç Erkekler Bölge 2’ncisi: Kemal Ata Türkoğlu; Yıldız Kızlarda 2’nci Zehra Koçak, 3’üncü Işılsu Yüksek; Yıldız Erkeklerde 3’üncü Bekir Can Yolak; Minik Bayanlarda 1’inci Meryem Nur Korkut, 2’nci Eda Türkoğlu, 3’üncü Hasret Nur Korkut. İHA

