Kayseripor'a Rumen file bekçisi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Astra Giurgiu ile ligde ve Avrupa kupalarında 43 maça çıktı.



Futbola Romanya 1. lig takımlarından Universitatea Craiova'da başlayan Silviu Lung, 2012'de transfer olduğu Astra Giurgiu takımının kalesini 5 sezon korudu.



