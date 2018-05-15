Kayserispor 1 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Mendes ceza sahası önünde topu Kravets ile buluşturdu. Kravets’in şutunda top auta çıktı.

20. dakikada Mendes’in sağ kanattan yaptığı ortada yükselen Kravets’in müsait durumdayken vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz’in sert şutunda top auta çıktı.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Onur topu indirdi, topu önünde bulan Muğdat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

İkinci Yarı

58. dakikada Barbosa kaleci Lug ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek topu kornere çıkardı.

60. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda kaleci Lung gole izine vermedi.

62. dakikada Lopes’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

69. dakikada Aykut’un pasında ceza sahasına giren Seleznov, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

73. dakikada Seleznov’un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat topu müsait durumdaki Soner’e çıkardı. Soner, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

79. dakikada Güray’ın ortasında topa yükselen Kravets, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü attı. 1-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Erkan x (Stajiljkovic dk. 75 x), Kucher x, Kana Bıyık x (Levent dk. 34 x), Deniz x, Mendes x, Boldrin xx, William xx (Güray dk. 50 xx), Kravets xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner x, Barbosa xx, Soner xx (Olcan dk. 88 ?), Onur x (Aykut dk. 46 xx), Ömer x, Sissoko xx, Muğdat xx (Nounkeu dk. 83 ?), Seleznyov xx

Goller: Kravets (dk. 79) (Kayserispor), Seleznov (dk. 69), Soner (dk. 73) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Kucher, Deniz (Kayserispor), Aykut, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)