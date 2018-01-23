Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3

Maçtan dakikalar (İlk yarı)12. dakikada Rodrigues’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-119. dakikada Feghouli sol kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, müsait pozisyondaki Eren’e topu çıkardı, Eren düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-225. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz’in sert şutunda top barajdan geçerek kaleci Muslera’da kaldı.29. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Feghouli’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues’in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.45. dakikada ceza sahasına giren Lopes'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleye giden topu defans ayak koyarak uzaklaştırdı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)49. dakikada Badji’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.52. dakikada Güray’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa yükselen Umut’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-257. dakikada Güray’ın ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan içeri çıkardığı topta Mendes’in bekletmeden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.60. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Sapunaru’nun kafa vuruşunda kaleci Muslera güçlükle topu uzaklaştırdı.63. dakikada Güray’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut müsait durumdaki Şamil’e pasını çıkardı. Şamil’in bekletmeden vuruşu kaleci Muslera’dan döndü, dönen topu önünde bulan Mendes’in şutu ise üstten auta çıktı.75. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Amorim’in bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.81. dakikada Donk’un defansın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan’ın vuruşunda top kaleci Lung’a çarparak kornere çıktı.82. dakikada Tolga’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.90. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3Stat: Kadir HasHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxKayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil x, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x (Asamoah dk. 77 x), Boldrin x (Güray dk. 46 xx), Badji x, Kana Bıyık x, Atilla x (Amorim dk. 46 xx)Yedekler: Muammer, Levent, Espinoza, Varela, Erdal, Erkan, KucherTeknik Direktör: Marius SumudicaGalatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Yasin xx (Sinan dk. 71 x), Selçuk xx (Donk dk. 67 xx), Eren xxx, Ndiaye xx, Rodrigues xx, Latovlevici x, Denayer xx, Feghouli xx (Tolga dk. 60 x)Yedekler: Eray, Belhanda, Linnes, Hakan, KorayTeknik Direktör: Fatih TerimGoller: Umut (dk. 52) (Kayserispor), Eren (dk. 12 ve 19), Rodrigues (dk. 90) (Galatasaray)Sarı kartlar: Boldrin, Umut (Kayserispor)