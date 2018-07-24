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KAYSERİSPOR: 1 HEERENVEEN: 2

Kayserispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda takımı Heerenveen ile karşılaştı.

KAYSERİSPOR: 1 HEERENVEEN: 2

Karşılaşmaya baskılı bir oyun ile başlayan Kayserispor,  1 – 0 geriye düşmesine rağmen Deniz Türüç’ün golü ile eşitliği yakaladı.  Karşılaşmanın büyük bölümünde mücadeleci bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takım, 84. dakikada Heerenveen’in attığı gol ile maçı 2-1 yenik tamamladı.

Kayserispor,  Hollanda Kampı’nda 2. hazırlık karşılaşmasını yine bir Hollanda takımı olan Nijmegen ile oynayacak. [Spor Servisi]
 
 

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