KAYSERİSPOR: 1 HEERENVEEN: 2

Karşılaşmaya baskılı bir oyun ile başlayan Kayserispor, 1 – 0 geriye düşmesine rağmen Deniz Türüç’ün golü ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın büyük bölümünde mücadeleci bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takım, 84. dakikada Heerenveen’in attığı gol ile maçı 2-1 yenik tamamladı.



Kayserispor, Hollanda Kampı’nda 2. hazırlık karşılaşmasını yine bir Hollanda takımı olan Nijmegen ile oynayacak. [Spor Servisi]



