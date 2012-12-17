Kayserispor: 1 – Kasımpaşa: 0

İki takım da son haftalarda kazanamıyordu, bu mücadelenin bir diğer anlamı da Kayserispor'dan Kasımpaşa'ya geçen Şota'nın eski takımına karşı sınavıydı.. Prosinecki'nin ekibi Şota'nın 'Paşa'sını Mouche ile üzdü, 3 haftalık beraberliğin ardından 3 puanla tanıştı...



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının son maçında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçın sonunda gülen taraf 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.

Pablo Mouche attı

Kayserispor'un golünü 71. dakikada Pablo Mouche attı. Bu maçta ayrıca Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze eski takımı Kayserispor'a karşı mücadele etmiş oldu.

İlk yarı gol yoktu

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kayserispor kazandı

Maçın ikinci yarısında ise golü bulan taraf Kayserispor oldu. Arjantinli Mouche 71. dakikada attığı golle Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Kayserispor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

