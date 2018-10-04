Kayserispor 13 Kulüpten Daha İyi Durumda

Kayserispor kulübünün futbolcularına prim borcu bulunmadığını ve maaşları da 1 ay geriden gelerek ödediklerini İHA'ya açıklayan Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, "Geldiğimiz günden bu yana, kazanılan bir maçın primini hafta içi Perşembe günü ödüyoruz. Maaş tarafına gelince; 1 ila 1,5 ay alacağı olanlar var. Hiç alacağı olmayan var. Süper Lig'de minimum 13-14 takımdan çok daha iyi ekonomik durumdayız. Hiç bir futbolcumuz kapımıza para için gelmez, gelemez. Türkiye'nin şu şartlarında 1 ay geciktirmek son derece normal. TFF bile 90 gün süre veriyor. BeinSport şu ana kadar bize ödemesi gereken paranın sadece 4'de 1'ini ödedi. Futbolcular da şunu çok iyi biliyor. Bizimle konuşmadan önce başka kulüplerdeki arkadaşlarından öğreniyor. Kimin ekonomik yapısı nasıl? Nasıl ödeme yapıyor? Hepsini biliyorlar" dedi.



Bu yıl zorlandıklarını da itiraf eden Başkan Yardımcısı Çakmak Uyar, "Bu yıl çok zor bir yıl. Yabancı oyuncularımız ile sözleşmeler döviz bazında. Avro 4,2 iken şu gün 7 TL. Gelirlerimiz sabit kur iken, giderlerimizde kur sürekli değişiyor. Futbol takımını belli sınırlar içerisinde tutup yıllık gelirimizi, giderimizden yüksek tutup, geçmişten gelen borçları ödemeyi hedef seçmiştik. Geçen yıl kısmen başarılı olmuştuk ama bu sezon başarılı olma şansımız yok. Gelir gider dengesizliği var. Geçen yıl bankalardan yüzde 12-13 ile kredi çekerken bu yıl yüzde 40'larda. Dövizin artması ile de hedefimizi bu yıl tutturma şansımız kalmıyor. Futbolcular veya teknik heyet ile yapılan sözleşmeleri de TL'ye çevirme ve kur düzenleme şansımız yok. Neticede bu sözleşme iki kişi arasında kalmıyor. TFF'ye gidiyor, UEFA'ya gidiyor" dedi.



Kayserispor'un kayıt dışı bir çalışması olmadığını ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, menajerlere para kaptıran bir kulüp yönetimi olmadıklarını söyledi. Yaptıkları her icraatı kamuoyu ile paylaştıklarının altını çizen Uyar, "Halka arz bir şirket değiliz ama kamuoyunu aydınlatmak adına sürekli bilgilendirme açıklaması yapıyoruz. Biz görevi bıraktıktan sonra birisi çıkıp kulübe gelip alacağı olduğunu söyleyemez. Kayıt dışı işimiz yok. Kayserispor, Kayseri'nin en büyük markasıdır. Kayserispor'dan şehir olarak faydalanmak varken zarar vermeye kalkmayı da anlamıyorum" ifadelerinde bulundu.

