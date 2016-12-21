Kayserispor, 14 askerin şehit olduğu durağı ziyaret etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz Cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının meydana geldiği otobüs durağını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okudu.

Talas Bulvarı üzerinde 14 askerin şehit 55 kişinin de yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği otobüs durağına gelen Kayserisporlu yönetici ve futbolcular, burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Burada açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, terörü şiddet ve nefretle kınadıklarını belirterek, “Kayserispor camiası olarak Cumartesi günü gerçekleştirilen haince ve kahpece terörist eylemi şiddetle ve nefretle kınamak amacıyla sporcu kardeşlerimizle burada bulunmaktayız. Bu terör saldırısında şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun, gazi kardeşlerimize Allah’ta şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim inşallah milletimize bu tür acıları bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Kayserispor Kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım ise terör saldırılarının son bulmasını istediklerini kaydederek, “Gerçekten çok üzücü bir durum. Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Buradan devlet büyüklerimize söylemek istiyorum, bunların artık son bulmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa acilen bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Ülkemizde barış ve huzur içerisinde yaşanmasını istiyoruz. Her gün korkuyla yaşamak istemiyoruz. Son bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Anaların ağlamadığı, çocukların yetim kalmadığı bir ülke istiyoruz”

Takım Kaptanı Anıl Karaer ise burada yaptığı konuşmada herkesin barış içerisinde yaşadığı bir ülke ve dünya istediklerini ifade ederek terörü şiddetle kınadıklarını söyledi. Karaer, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize ve yaralılarımıza biran önce acil şifalar diliyorum. Ülkemiz adına çok çirkin bir saldırı. Böyle saldırıların artık son bulmasını istiyoruz. Anaların ağlamadığı, çocukların yetim kalmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Savaşarak hiçbir şeyin kazanılamayacağını herkes biliyor. Vatani görevini yapan askerlerimize, polislerimize Allah güç versin. Umut ediyorum bu terör saldırılarına karşı devletimiz ve milletçe gereken dersi veririz” şeklinde konuştu.

Ziyarette yönetici ve futbolcular, otobüs durağına karanfil bıraktı.



Vatandaştan idam sehpalı tepki

Öte yandan, patlamanın olduğu bölgeye vatandaşların ise akını devam ediyor. Gün boyu terör saldırısının olduğu alana gelen vatandaşlar şehitler için dualar ederek karanfil bırakıyor. Ayrıca idamın geri gelmesini isteyen vatandaşlar, saldırının olduğu bölgeye idam sehpası koydu.