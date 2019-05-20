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Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 17 puan topladı.

Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda deplasman serisini tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin son maçına sahasında çıkacak. Deplasman karnesi pek iç açıcı olmayan sarı-kırmızılılar, oynadığı 17 maçta 17 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 8 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar 18 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü.
İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederken Bursaspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı.
 
 

İHA

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