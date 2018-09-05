Kayserispor, 180 dakikada 1 gol yiyor

Kayserispor'un Romanyalı file bekçisi Silviu Lung, bu sezon ortaya koyduğu futbol ile dikkat çekiyor. Tecrübeli file bekçisinin bu performansı aynı zamanda Kayserispor'u ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumuna taşıdı. Ligin ilk üç haftasında kalesinde tek bir gol bile görmeyen Silviu Lung, sadece Fenerbahçe maçında iki gol yedi. Buna rağmen 18 takımın bulunduğu SüperLig'de en az gol yiyen takım olan Kayserispor'u yine aynı sayıda gol yiyen Evkur Yeni Malatyaspor ile kalesinde 3 gol gören Başakşehir takip ediyor. Ligde 180 dakikada 1 gol yiyen Kayserispor, rakip fileleri ise 5 kez havalandırdı. Kayserispor bu istatistiği 2 maçta yakaladı. Zira Kayseri ekibi ligde oynadığı iki maçta ne gol yedi nede gol atabildi.



-4 Haftada 18 oyuncu forma giydi

Ligde oynanan 360 dakikada Kayserispor, 18 farklı futbolcu ile sahada yer alırken, özellikle 9 oyuncu tüm maçlarda ilkonbirde sahaya çıkarak dikkat çekti. Silviu Lung, Tiago Lopes, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru, Mensah ve Kana Bıyık tüm maçlarda ilkonbirde sahaya çıkarak dikkat çeken isimler oldu. Bu isimlerin yanında Atila Turan ve Bilal Başacıkoğlu ise son iki maçta ilkonbirde sahaya çıktı. Yine takımda forma şansı bulan diğer isimler ise maçlarda sonradan sahaya ayak basan Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Artem Kravets, Asamoah Gyan ve Levent Gülen oldu.

