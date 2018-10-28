Kayserispor: 2 - DG Sivasspor: 0

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Robinho'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Emre'nin sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza sahası dışından Douglas'ın şutunda kaleci Muammer soluna yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Rybalka'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan Tiago Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Bila'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta Tiago Lopes, pasını Chery’e verdi. Chery’nin defansın arkasına bıraktığı topa Bilal'in vuruşunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Bilal'in şutu yandan dışarı gitti.

37. dakikada Robinho’nun ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleci Muammer ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan, pasını aktarmak isterken Muammer, yatarak topu kornere çeldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan Mensah'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Umut Bulut'un kafa vuruşunda altı pasta son dokunan Şamil Çinaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşu kaleci Tolgahan'da kaldı.

68. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Ziya Erdal’ın soldan ortasında Hakan Arslan kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada Emre'nin ceza sahası içinde Bilal'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı Tolgahan’ın solundan filelerle buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada Robinho ile Lopes arasındaki tartışmada hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. İkinci kartını gören Robinho, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Muammer Yıldırım xxx, Tiago Lopes xx, Levent Gülen xxx, Kana Biyik xxx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xxx, Sapunaru xx (Mert Özyıldırım dk. 84 ?), Chery xxx (Kucher dk. 90+4 ?), Bilal Başacıkoğlu xx, Mensah xx (Varela dk. 70 x), Umut Bulut xx

Yedekler: Lung, Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Hakan Çıtak, Adem Doğan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Ziya Erdal xx, Mattias xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88 ?), Pereira xx, Hakan Arslan xx, Medjani x (Cyriac dk. 80 ?), Robinho xx, Rybalka x (Torje dk. 63 x), Emre Kılınç xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Paul Pap, İlker Sayan, Aydın Karabulut, Alvarez

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Şamil Çinaz (dk. 53), Chery (dk. 90 pen.) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Robinho (dk. 90+1) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Levent Gülen, Muammer Yıldırım, Atila Turan, Tiago Lopes (Kayserispor), Ziya Erdal, Erik Mattias, Medjani, Emre Kılınç (Sivasspor)

