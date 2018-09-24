Kayserispor 2 Haftadır Kazanamıyor

Antalyaspor galibiyeti ile lige başlayan sonrasında Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalıp Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek büyük sükse yapan Kayserispor, son 2 maçından puansız ayrıldı.



Göztepe ile İzmir deplasmanında karşı karşıya gelen ve bu müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü iki golle mağlup olan Kayserispor, ligin 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında kalesinde 2 gol gören Kayserispor, bu müsabakayı da çeviremeyerek mağlup oldu. Kayserispor, bu sezon ilk kez iç saha maçından mağlup ayrıldı.



Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Göztepe maçı sonrasında Konyaspor maçından mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Ancak sergilenen futbol ve alınan sonuç hepimizi üzdü. Bu iki yenilginin izlerini silmek için önümüzdeki maçlara çok daha iyi konsantre olmalıyız. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından maksimum derecede puan çıkarmalıyız" dedi.



Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sonrasında ise Çaykur Rizespor ile sahasında mücadele verecek.

