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Kayserispor: 3 - Al Wasl: 1

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında karşılaştığı Al Wasl'ı 3-1 yendi.

Kayserispor: 3 - Al Wasl: 1

Kayserispor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl takımı ile karşı karşıya geldi. Kayse ekibi karşılaşmaya Doğan Alemdar, Atila Turan, Mert Kula, Poulain, Lopes, Dijedije, Mensah, Ziya Alkurt, Boldrin, Umut Bulut ve Bilal ile çıktı.



Mücadelenin 16. dakikasında Lopes'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi (1-0).
Al Wasl takımı Boldrin'in golüne 27. dakikada cevap verdi. Ceza sahası dışından çekilen şutta kaleci Doğan Alemdar topu kalesinde gördü (1-1) ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Maçın ikinci yarısında Kayserispor orta sahada baskısını hissettirdi. 55. dakikada Nurettin Korkmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa iyi yükselen Ziya Alkurt durumu 2-1'e getirdi. 76. dakikada, Al Wasl takımının kendi sahasından rahat çıkmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılarda Mensah topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah topu sol köşeden ağlara gönderdi (3-1). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3-1 galip ayrılı.
 

İHA

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