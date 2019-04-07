Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor 3. kez 3 gol attı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 3. kez 3 gol atmayı başardı.

Kayserispor 3. kez 3 gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon 3. kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Ligde oynadığı 27 maçta 9. kez galibiyeti kucaklayan sarı kırmızılılar, bu sezon deplasmanda Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda 3'er gol atmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Kasımpaşa'yı 3-0, Sivasspor'u da 3-1 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip, diğer galibiyetlerinde ise 2-0 (2 kez), 1-0 (3 kez) ve 2-1'lik sonuçlar elde etmişti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.