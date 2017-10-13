Kayserispor 3 puan yolcusu

Süper Lig’in flaş takımı Kayserispor, üst sıraları bırakmak istemiyor. Geride kalan 7 haftada 14 puan toplayarak averajla Beşiktaş’ın ardından 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar yakaladığı trendi sürdürme çabasında.

Milli arayı iyi değerlendirdi

A milli futbol takımımızın 2018 FİFA Dünya Kupası grup maçları nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Kayserispor’da hazırlıklar dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı.

Avrupalı öğrencilerden moral

Antrenmana Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Erasmus ( + ) projesi kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenci ve öğretmenler ziyarete geldiler.

9 maçta 1 mağlubiyet aldı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de son anda kalan Kayserispor, bu sezon oynadığı 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 özel maçta sadece 1 yenilgi yüzü gördü. Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden sarı-kırmızılı ekip, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahip ve 3. sırada.

Karşılaşma yarın

Bu sezon istediği çıkışı yakalayamayan Kardemir Karabükspor ile yarın 14.00’da karşılaşacak olan Kayserispor tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor. Teknik Direktör Marius Sumudica’nın en zor maçlarımızdan birisi olacak dediği karşılaşmada temkini elden bırakmak istemiyor.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





