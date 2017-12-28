Kayserispor 3 takviye yapacak

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısı ile ligin ilk yarısını ve izlenecek yol haritasını değerlendirdi.
Ara transferde Geoffrey Mujangi Bia, yerli oyuncu Canberk'i istenilen verimi alamadıkları gerekçesiyle göndereceklerini, bu oyuncuların yerine ise 1 yabancı, 2 de yerli oyuncu takviye yapacaklarını açıkladı.
Toplam borcumuz 100 milyon olacak
Kulüp Başkanı Erol Bedir, göreve geldiklerinde kulübün 130 milyon TL civarında bir borcunun olduğunu dile getirerek, Mayıs ayı bittiğinde toplam borçlarının 100 milyon TL civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
“3 puan aldığımız gün icra gönderiyorlar”
Kulübe geldikleri günden beri borç ödemeye devam ettiklerini belirten Erol Bedir, " Biz geldiğimizde doğalgaza 200 bin TL civarında borç vardı. 3 puan aldığımızın sabahında icra gönderiyorlar. Öncesinde ‘nasılsa alamıyorum’ mantığı ile üzeri çizilen borçlar, şimdi alırım mantığı ile üzerimize geliyor. Şu anda çay ikramı yapılmayan otellerin borçlarını ödüyorum. Geldiğimiz günden bu yana ödemediğimiz 1 TL borç yok. Oynayan futbolcumuz, teknik heyetimizin akıttığı terlere karşılık, paraları günü gününe ödeniyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
“Asamoah ikinci yarıda bambaşka olacak"
Ünlü futbolcu Asamoah Gyan’dan ilk yarıda istedikleri verimi alamadıklarını belirten Bedir, "Asamoah ile ben görüşecektim ama benden önce kendisi hocayla görüşmüş. 'Çok ciddi üzüntülerinin olduğunu, devre arasında herkesten fazla çalışıp, iyi olacağıma inanıyorum, bu şekilde gidiyorum' demiş. Asamoah kampta iyi bir durum sergilerse futbolcu aramamıza gerek yok. İkinci yarıda çok farklı bir Gyan izleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.
“Hiç kimse ile masaya oturmadık”
Oyuncularının bazı takımlarla isminin anılmasıyla ilgili iddialara cevap veren Bedir; “Bugüne kadar kimseyle masaya oturmadık. Kayserispor toplama kampı değil. Biz takasla oyuncu almayız. Paramızla alırız, veririz. Takasla işimiz olmaz. Bize müşteri olmaya gelirlerse, oyuncunun gönlü varsa, değerini buluyorsa hiç tereddüt etmeden 'Hayırlı olsun' deriz. İstediğim oyuncuya da talip olurum" diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş