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Kayserispor 4 gönderdi 2 aldı

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor ara transfer döneminde 4 oyuncu ile yollarını ayırırken, 2 futbolcuyu ise kadrosuna dahil etti.

Kayserispor 4 gönderdi 2 aldı

Süper Lig’in ilk yarısında şimşekleri üzerine çeken Kayserispor, ikinci yarı da aynı başarıyı yakalamak adına devre arasında kadroda bir takım değişiklikler yaptı.
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Dinamo Kiev’li Artem Kravets ve Steaua Bükreş’li  William’ı kadrosuna katarken, Ömer Kandemir, Canberk Aydın,  Ali Ahamada ve Landry N'Guemo ile yollarını ayırdı.
Haber: Tunahan Kaya
 

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