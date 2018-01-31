Kayserispor 4 gönderdi 2 aldı

Süper Lig’in ilk yarısında şimşekleri üzerine çeken Kayserispor, ikinci yarı da aynı başarıyı yakalamak adına devre arasında kadroda bir takım değişiklikler yaptı.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Dinamo Kiev’li Artem Kravets ve Steaua Bükreş’li William’ı kadrosuna katarken, Ömer Kandemir, Canberk Aydın, Ali Ahamada ve Landry N'Guemo ile yollarını ayırdı.

Haber: Tunahan Kaya

