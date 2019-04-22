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Kayserispor 4 kategoride mağlup

İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan hafta sonunda 4 kategoride mağlup oldu.

Kayserispor 4 kategoride mağlup

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul deplasmanında Galatasaray’a mağlup olurken geliştirme liglerindeki takımları da mağlubiyetten kurtulamadı. Profesyonel takım, Cumartesi akşamı Türk Telekom stadında Galatasaray’a 3-1 mağlup olurken U-21 takımı da deplasmanda Galatasaray’a 4-0 yenildi. İstikbal Mobilya U-19 ve U-17 takımları ise Kayseri’de yine renktaşına mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın geride kalan hafta aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray-İ.M.Kayserispor: 1-3
Galatasaray U21-İ.M.Kayserispor U21: 4-0
İ.M.Kayserispor U19-Galatasaray U19: 0-1
İ.M.Kayserispor U17-Galatasaray U17: 0-3
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İHA

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