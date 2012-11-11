Kayserispor 4 köşe

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Sanica Boru Elazığspor, Kayserispor'u Atatürk Stadı'nda konuk etti.Geçen hafta yeni direktörü Prosinecki ile siftah yapan Kayserispor, Elazığ'dan da üç puanla dönerek çıkışını sürdürdü.

İLK KEZ ÜST ÜSTE



Yılmaz Vural'ın öğrencilerini 4-0'lık skorla farklı mağlup eden sarı kırmızılılar bu sezon ilk kez 2 hafta üst üste haftayı galibiyetle kapattı.



İLK YARI GOL YOKTU

İlk yarısında gol olmayan maçın ikinci yarısında fırtına gibi esen Kayserispor 53. dakikada Sefa, 70 ve 77. dakikada Bobo ile 87. dakikada Cleyton'nun golleriyle üç puana uzandı.Öte yandan uzatma dakikalarında Elazığspor'dan Aydın Karabulut kırmızı kart gördü.Bu galibiyetle 13 puana çıkan Kayserispor üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. 8 puanda yer alan Elazığspor ise ligin dibinde kaldı.

