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Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.

Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:
Kayserispor-Ankaragücü: 1-1 (Lig)
Kayserispor-Antalyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Konyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Göztepe: 1-0 (Lig)
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 (Kupa)
 

İHA

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