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Kayserispor 5 sezon sonra düştü

34 haftalık maraton sonrasında son 3 takım arasında kalmaktan kurtulamayan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.

Kayserispor 5 sezon sonra düştü

2019-2020 futbol sezonuna umutlu başlayan ancak ekonomik sıkıntılar ve sonrasında peş peşe gelen sportif başarısızlıklar neticesinde Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'e veda etti. Ligin son maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Sarı Kırmızılı ekip, son 3 takım arasından kurtulamadı ve küme düştü.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Rakip filelere 40 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 72 gol gördü. Bu sonuçlar ile 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ligi 18. sırada tamamlayarak lige veda etti.

Hes Kablo Kayserispor, 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de 29 puan toplayarak 18. sırada kalarak küme düşmüştü. Sarı Kırmızılı ekip, bir sezon sonra PTT 1.Lig'de 72 puanla şampiyon olup tekrar Süper Lig'de dönmeyi başarmıştı. Hes Kablo Kayserispor'un geride kalan 5 sezonda topladığı puan ve sıralaması şöyle:
2015-2016 sezonu: 34-7-13-14 : 34 puan (15.sıra)
2016-2017 sezonu: 34-10-8-16 : 38 puan (15.sıra)
2017-2018 sezonu: 34-12-8-14 : 44 puan (9.sıra)
2018-2019 sezonu: 34-10-11-13: 41 puan (10.sıra)
2019-2020 sezonu: 34-8-8-18 : 32 puan (18.sıra)
 

İHA

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