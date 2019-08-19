Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor 5.kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'e 5. kez kötü başladı.

Kayserispor 5.kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, son 10 sezonda 5. kez lige kötü başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 sezonda 3 kez kazanarak 2 kez berabere kalarak 5 kez de mağlup olarak lige start verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Süper Lig'deki son 10 sezona başlangıç maçları ve sonuçları şöyle:
2009-2010 : Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
2010-2011 : Başakşehir-Kayserispor 0-2
2011-2012 : Bursaspor-Kayserispor 3-0
2012-2013 : Kayserispor-Bursaspor 0-1
2013-2014 : Kayserispor-Sivasspor 1-0
2015-2016 : Osmanlıspor-Kayserispor 1-1
2016-2017 : Kayserispor-Akhisarspor 0-2
2017-2018 : Galatasaray-Kayserispor 4-1
2018-2019 : Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2019-2020 : Kayserispor-Alanyaspor 0-1
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.