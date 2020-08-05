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Kayserispor 68 Milyon TL harcayabilecek

Hes Kablo Kayserispor, 2020-2021 sezonunda yüzde 15 sapma ile birlikte 68 Milyon TL harcayabilecek.

Kayserispor 68 Milyon TL harcayabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre, yeni sezon için en az limit Hes Kablo Kayserispor'a verildi. En çok harcama limiti 429 Milyon 42 Bin TL (yüzde 15 sapma ile birlikte 493 Milyon 398 Bin TL) ile Galatasaray'a verilirken Hes Kablo Kayserispor ise 59 Milyon 205 Bin TL (yüzde 15 sapma ile birlikte 68 Milyon 86 Bin TL) harcama yapabilecek.

Süper Lig'e yeni yükselen B.B.Erzurumspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrükspor için 92 Milyon 148 Bin TL (yüzde 15 sapma ile 105 Milyon 971 Bin TL) harcama limiti belirlendi. Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'e ise 148 Milyon 395 Bin TL (Yüzde 15 sapma ile birlikte 170 Milyon 654 Bin TL) limit verildi.
 

İHA

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