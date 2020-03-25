Kayserispor 71 değişiklik yaptı

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 hafta sonunda 71 oyuncu değişikliği yaptı. 4 teknik adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda Hikmet Karaman döneminde 20 değişiklik, Samet Aybaba döneminde 5 değişiklik, Bülent Uygun döneminde 24 ve Robert Prosinecki döneminde 22 değişiklik yaptı.
Hikmet Karaman, görev yaptığı 7 haftada 6 maçta 3’er oyuncu değiştirme hakkını kullanırken, 1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta sonunda 8 maçta da 3’er oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu değişiklik hakkını kullandı.
Hikmet Karaman dönemi:
1.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik
2.Hafta Ankaragücü 3 değişiklik
3.Hafta Galatasaray 2 değişiklik
4.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik
5.Hafta Denizlispor 3 değişiklik
6.Hafta Konyaspor 3 değişiklik
7.Hafta Göztepe 3 değişiklik
Samet Aybaba dönemi:
8.Hafta Kasımpaşa 3 değişiklik
9.Hafta Malatyaspor 2 değişiklik
Bülent Uygun dönemi:
10.Hafta F.Bahçe 3 değişiklik
11.Hafta G.Birliği 3 değişiklik
12.Hafta Sivasspor 3 değişiklik
13.hafta Beşiktaş 3 değişiklik
14.Hafta Rizespor 3 değişiklik
15.Hafta Gaziantep 3 değişiklik
16.Hafta Başakşehir 3 değişiklik
17.Hafta Trabzonspor 3 değişiklik
Robert Prosinecki dönemi:
18.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik
19.Hafta Ankaragücü 2 değişiklik
20.Hafta Galatasaray 2 değişiklik
21.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik
22.Hafta Denizlispor 2 değişiklik
23.Hafta Konyaspor 2 değişiklik
24.Hafta Göztepe 3 değişiklik
25.Hafta Kasımpaşa 2 değişiklik
26.Hafta Malatyaspor 3 değişiklik
İHA