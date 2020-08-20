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Kayserispor'a antrenör takviyesi

Hes Kablo Kayserispor'un alt yapısında önemli değişiklikler oldu. Yeni sezon öncesinde Alt Yapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız, kulübe katkısı olacak bazı antrenörlerin göreve gelmesini sağladı.

Kayserispor'a antrenör takviyesi

Kayserispor Alt yapısında önemli değişiklikler oldu. Geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulüpte göreve başlayan Sportif Koordinatör Uğur Kulaksız, geleceğin takımını oluşturacak yaş gruplarını çalıştıracak antrenörleri Kayserispor çatısı altında topluyor. Alt Yapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız, "Kayserispor'un geleceğini oluşturacak bir ekip kurmaya özen gösterdik. Gücümüze güç katacak, kulübümüze faydası olacak değerli antrenörler ile anlaştık. 1-2 antrenör daha göreve başlayacak. Önümüzdeki günlerde hangi yaş grubunu hangi antrenör arkadaşın çalıştıracağını da belirleyeceğiz. Umarım başarılı bir dönem geçiririz. Göreve başlayan antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörlerin isimleri şunlar: Uğur Kulaksız (Sportif Koordinatör), Abdullah Büber (İdari Koordinatör), Alper Kelkitli (Gelişim Direktörü), Ferit Alper Salgın, Mustafa Esmeray, Emin Gök, Erkan Demirel, Murat Öztaş, Murat Bozdemir, Ümit Ulucan, Enes Karakaya, Gökhan Dursun, Şıhhamit Sayıcı, Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu.
 

İHA

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