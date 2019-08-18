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Kayserispor'a Brezilyalı futbolcu

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı orta saha futbolcusu Adryan Oliveira Tavares ile görüşüyor.

Kayserispor'a Brezilyalı futbolcu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique'nin menajeri Cesar Santana, sarı kırmızılı kulübe 10 numara önerdi.
İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen 24 yaşındaki Adryan Oliveira Tavares ile ilgili transfer görüşmesi yapıldı. Sarı Kırmızılı kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve son kararı teknik direktör Hikmet Karaman'ın vereceği öğrenildi. Karaman'ın onay vermesi halinde Adryan Oliveira Tavares ile sözleşme yapılacak.



Adryan kimdir?
Tam adı Adryan Oliveira Tavares. 10 Ağustos 1994 doğumlu. Rio de Janeiro doğumlu. Brezilya'nın Flamengo takımında 3 sezon oynadıktan sonra birer sezon Calgiari, Leed United ve Nantes takımında kiralık olarak forma giydi. Tekrar Flamengo'ya dönen Adryan son 3 sezondur da İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyiyordu.
Geçen sezon Sion takımında 20 maça çıktı ve 7 gol attı. İlk 11'de 9 kez oynayıp sahada 1072 dakika kalan Brezilyalı futbolcu, 138 resmi maçta 24 gol atarken 17 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.
 

İHA

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