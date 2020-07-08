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Kayserispor'a Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu

Rizespor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, Erciyes Anadolu Holding sponsorluğundaki özel uçakla deplasmana gitti.

Kayserispor'a Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, özel uçakla Rize'ye gitti. Sarı Kırmızılılar, Erciyes Anadolu Holding'in sponsorluğunda kiralanan özel uçakla öğleden sonra Rize'ye giderek kampa girdi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, sosyal paylaşım sitesi hesabından "Vurduğunuz gol olsun. 3 puanı alın gelin" diyerek takıma başarılar diledi.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ayrıca "Söz verdik. Hes Kablo olarak olarak sponsoru olduğumuz takımımıza Rize deplasmanı için özel uçak tuttuk. Takipçi sayısı 112’binden 150 bine çıkmadı. Bir ceket için firmalar 50 bin takipçi alırken böyle tarihi deplasman için olmadı, üzüldük" diye de sitem etti.
 

İHA

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