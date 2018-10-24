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Kayserispor'a Moral Ziyareti

Kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'u ziyaret eden ilköğretim okulu öğrencileri, yaptıkları tezahüratlarla takıma moral verdi.

Kayserispor'a Moral Ziyareti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Levent Ünal, öğretmenler Suat Hayri Yücel ve Sema Gülcan Kaya ile öğrenciler, takım oyuncularını ziyaret etti.
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Levent Ünal, Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve futbolculara Sivasspor maçında başarılar dilerken, öğrenciler tarafından takım kaptanı Umut Bulut'a çiçek verildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından öğrenciler, Kayserispor takımının antrenmanını izleyerek tezahüratta bulundu.
Antrenmanda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da futbolcularla birlikte ısınma hareketleri yaptı.
 

İHA

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