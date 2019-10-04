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Kayserispor'a müjdeli haber

Silviu Lung'un PFDK'dan ceza almaması Kayserispor'da sevinç yaşattı.

Kayserispor'a müjdeli haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung'a ceza gelmedi. Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Konyaspor'a son dakika golü ile yenilen sarı kırmızılı takımın kalecisi Lung, maç sonrasındaki tutum ve davranışlarından ötürü PFDK'ya tedbirli olarak sevkedilmişti.

PFDK, Silviu Lung'a sadece para cezası verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Konyaspor-Kayserispor müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü sporcusu Silviu Lung'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000 TL para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. Bu karar neticesinde Silviu Lung, Cumartesi günü oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alabilecek.

PFDK, İstikbal Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu'na hak mahrumiyeti ve Para Cezası verdi. PFDK, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Erdem Kemaloğlu'na 21 Gün Hak Mahrumiyeti ve 25.000 TL Para Cezası verdi.
 

İHA

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