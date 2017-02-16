KAYSERİSPOR'A NAZAR DUASI

Sezonun ilk yarısında kötü günler geçiren Kayserispor, Erol Bedir Başkanlığı'nda adeta küllerinden yeniden doğdu. Sezonun ikinci yarısına Teknik Direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor, flaş transferlerle yeni bir takım oluşturdu. Kısa zamanda bu değişimin meyvelerini alan Kayserispor, lig maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yendi. Daha sonra Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği engelini aşan sarı kırmızılı temsilcimiz kupada çeyrek finale yükseldi. Son olarak Galatasaray'ı deplasmanda hezimete uğratan temsilcimiz şehrimizi adeta bayram yerine çevirdi. Kayserispor'un bu başarısı karikatüristimiz Ömer Hasberber'e ilham oldu.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:09