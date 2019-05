Kayserispor, Akhisarspor hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa ile oynanan oyunda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan ve puanını 40'a yükselterek rahat bir nefes alan İstikbal Mobilya Kayserispor, bir günlük iznin ardından önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışarak antrenmana devam etti. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligde kalan iki maçı da en iyi şekilde tamamlamak istediklerini ifade ederek, "40 puan çok önemli, daha 2 tane maçımız var. Aslında sezon başından itibaren baktığımız zaman Kayserispor iyi bir kadroya sahip, lige iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra da yaşanan sakatlanmalar, şanssızlıklar, bir antrenör değişimi ve daha sonra bizim gelmemiz. Bugün itibariyle 40 puan çok önemli. Bunda pay sahibi olan çok kişi var, herkese teşekkür ediyoruz. Bakıyoruz şimdi son iki hafta hem şampiyonluğa giden takımların çekişmesi hem de küme düşme potasındaki takımların yaşadıkları gerçekten çok zor. İnşallah herkes mutlu olur. Biz Kayserispor olarak kalan iki maçımızı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.



"Ülkemizin futboldaki gelişimini daha hızlı yapabilmesi için birçok projelere ihtiyacı var"

Sezon sonu ülke futbolunun gelişmesi için bazı projeler açıklayacağını dile getiren Karaman, "Yeni oyuncu çıkarmak istiyorsak, çabuk sistemden, taktikten gelişim göstermek istiyorsak 7 günde bir maç yapmak 7 gün dedikodu yapmak, 7 gün bir maçı konuşmak demektir. Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla her yeni bir maç hem oyuncuyu, hem teknik adamı hem futbolcu gelişmesini, hem değişik oyuncuların oynamasını sağlayacak. Bunun gibi konuları sezon sonunda konuşacağım" diye konuştu.



"Kulübümüzden oyunculara transfer teklifi gelmesi güzel"

Kulüpteki bazı oyuncular hakkında çıkan transfer dedikodularına da cevap veren İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deniz’in mutlaka başta yurt dışı olmak üzere mutlaka iyi bir takıma gitmesinde ben gururlanırım. Nihayetinde Anadolu kulüpleri her sezon 1-2 futbolcu çıkartıp satmak zorunda. Bu bir gerçek. Yarışmacı kulüp olacaksanız kadroyu da ona göre kuracaksınız, bütçeyi de ona göre ayıracaksınız, o zaman yıldız futbolcularınızı da barındıracaksınız. O gitmiş, bu kalmış biliyorsunuz çok şey konuşuluyor. Oynanacak 2 maç daha var. Mutlaka Başkanımız Erol Bedir ve yönetim kurulu kulübün geleceği ile ilgili aylar öncesinden çalışıyorlar. Bence en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Kulübümüzden oyunculara transfer teklif edilmesi bence güzel bir şey. Maç öncesi katılmıyorum ama sezon sonu itibariyle oyunculara talip olunması demek ki orada iyi işlerin olduğunu gösteriyor."





Tjaronn Chery ise Kasımpaşa maçı ile kendilerini güvene aldıklarını dile getirdi. Chery açıklamasında, "Bence Kasımpaşa maçı şuana kadar oynadığımız maçlar içerisindeki en önemli maçtı. O maçı yendik ve kendimizi daha da güvene aldık ligdeki yerimiz itibariyle. Son iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp yükselebildiğimiz kadar yüksek yerde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



İstikbal Mobilya Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç, ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada zor bir sezon geçirdiklerini ancak takımı Süper Lig'de tuttukları için mutlu olduklarını ifade etti. Türüç, "Zor bir seneyi arkamızda bıraktığımızı söyleyebiliriz. Tabii daha iki maçımız var lig bitmedi. İki maçta 6 puan almak istiyoruz. Hedeflerimiz var. Ama rahatlama var, bu da bir gerçek. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Zor bir sezon oldu. İstediğimiz performansı zaman zaman ortaya koyabildik, zaman zaman koyamadık. Bunun farklı sebepleri var. Her şeye rağmen yönetim ve taraftarlarla beraber Kayserispor’u layık olan yere getirebildiğimizi söyleyebiliriz. 1 sene daha Süper Lig oynayacaklar. Benim 4. senem doldu ve 4 sene boyunca takımı Süper Lig’de tuttuğumuz için ayrıca çok mutluyuz" dedi.