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Kayserispor Akhisarspor’u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, bu akşam Kadir Has Stadı’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar evindeki son maçında taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor.

Kayserispor Akhisarspor’u ağırlıyor
Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, sezonun tamamlanmasına çok az bir süre kala kendi evinde taraftarı ile bu sezon son kez buluşacak. Geçtiğimiz haftaya kadar Avrupa kapısını açacak olan lig 5.liği için amansız bir mücadele veren sarı-kırmızılılarda Türkiye Kupası’nı Akhisarspor’un kazanmasıyla hayaller suya düşmüştü.
Hiç değilse ligde kalan son iki maçını kazanarak 2017-2018 futbol sezonunu keyifli kapatmak isteyen temsilcimiz bu karşılaşmaların ilkinde  bu akşam Kadir Has Stadı’nda kupa şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak.
Bu sezon evinde iyi bir grafik yakalayan Kayserispor, bu maçı da kayıpsız geçerek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.
Bu akşam 20.00’de oynanacak zorlu mücadele öncesinde son çalışmasını dün akşam yaparak maç saatini beklemeye koyulan sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Mücadelenin hakemi ise İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan.
Sezonun ilk yarısında Manisa’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık sonuçla Kayserispor kazanmıştı. Bu maç öncesinde Kayserispor 44 puanla 8., Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kayseri Gündem
 
 
 
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