Kayserispor Alanyaspor'a hazır

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi. 28 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç için son çalışmasını bugün gerçekleştiren ve tesislerde kampa giren sarı kırmızılı takımda 5 eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes, sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Bernard Mensah ve Umut Bulut, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Atila Turan ise maç kadrosunda yeralacak. Sakatlığı devam eden Şamil Çinaz'ın ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak. Ancak Şamil'in oynama olasılığı son derece az.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki müsabaka 28 Nisan 2019 Pazar günü oynanacak. Koray Gençerler'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

