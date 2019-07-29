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Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş’tan Alpay Çelebi’yi kiralık olarak aldı.

Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Alpay Çelebi için hem Beşiktaş hem de oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Beşiktaş U21 takımında stoper olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralık olarak gitmesine onay çıktı.

Alpay Çelebi kimdir?
20 yaşındaki Alpay Çelebi, 2015 yılında Körfez SK'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Alpay 2015 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında forma giydi. Alpay Çelebi'nin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 

İHA

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