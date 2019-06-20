Kayserispor alt yapı seçmeleri devam ediyor

Kadir Has Tesislerinde iki futbol sahasında, 14 hoca nezaretinde başlayan seçmelerde ilk 3 gün geride kaldı. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan alt yapı seçmeleri bugün yapılacak olan 2006 doğumlular ile devam edecek. Yapılan seçmelere yoğun katılımın olması antrenörleri sevindiriyor. Hem futbolcu adaylarından, hem de velilerden yoğun ilgi gören seçmeler, Cumartesi gününe kadar sürecek. 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 15.00’de 2007-2008 doğumlu 22 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak olan 2009-2010 doğumlu sporcularının seçmeleri ile alt yapı seçmeleri tamamlanacak.



