Kayserispor-Ankaragücü maçını Özkahya yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor -MKE Ankaragücü maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu zorlu doksan dakikaya İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Halis Özkahya’yı görevlendirdi.



Halis Özkahya bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor 1 kupa maçında ve 1 lig maçında görev yaparken, MKE Ankaragücü’nün ise 2 lig maçında hakem olarak görev yaptı.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Alpaslan Dedeş yapacak. Süleyman Abay da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.

Halis Özkahya’nın iki takımda görev yaptığı maçlar;

İ.M.Kayserispor 1-2 Akhisarspor (Kupa - Hakem )

Çaykur Rizespor 3-0 İ.M.Kayserispor (Lig - Hakem)

MKE Ankaragücü 0-2 Aytemiz Alanyaspor (Lig - Hakem)

Akhisarspor 0-0 MKE Ankaragücü (Lig - Hakem)

