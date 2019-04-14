Kayserispor Ankaragücü'ne hazır

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, çalışmalarını tamamlayarak Kadir Has Tesisleri'nde kampa girdi. Son çalışmasını bugün gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Sakıb Aytaç, Bernard Mensah ve Asamoah Gyan ile sarı kart cezalısı olan Tiago Lopes yarınki maçta forma giyemeyecek. Diğer yandan sakatlığı geçen Oleksandr Kucher, Artem Kravets ve Bilal Başacıkoğlu ise maç kadrosunda yer alacak. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yarınki maçta sahaya ilk 11'de süreceği futbolcuların Silviu Lung, Levent Gülen, Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Chery, Silvestre Varela ve Umut Bulut olacağı öğrenildi.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç yarın Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak.

