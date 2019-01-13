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Kayserispor Antalya kampını tamamladı

2 Ocak’ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, kente dönecek.

Kayserispor Antalya kampını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak’ta Belek’te toplanan Sarı-Kırmızılılar son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı Antalya’dan İstanbul’a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri’ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.

Hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
 

İHA

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