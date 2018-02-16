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Kayserispor Antalya’da 3 puan arıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 22. Hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 13.30’da başlayacak maçtan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor.

Kayserispor Antalya’da 3 puan arıyor
Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Kayserispor, yarın deplasmanda Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak. Geçen hafta Sivasspor karşısında kaybedilen 2 puanı bu maçta telafi etmek isteyen sarı-kırmızılılar gözünü 3 puana dikti.
Zorlu müsabaka öncesinde son çalışmasını bu akşam yapacak olan Kayserispor, maç saatini beklemeye koyulacak.
Tek eksik var
Antalya deplasmanında ter dökecek Kayserispor’da,  cezalı olan 29 yaşındaki Portekizli sağ bek oyuncusu Lopes dışında eksik bulunmuyor.
Her iki takı açısından da 3 puan son derece önemli olduğu mücadele yarın  13.30’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İstanbul bölgesinde Mete Kalkavan.
Haber: Ramazan Karakuş
 
 
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