Kayserispor, yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde akşam antrenmanını yapan takım, koşu ve ısınma hareketleri ile çalışmalarına başladı. Sağlam yönetiminde devam eden çalışmalarda pas çalışmaları ve çift kale maç da yapıldı.
Çift kale maçın ardından akşam antrenmanı son bulurken, sezon hazırlıkları yapılmaya devam edecek.
Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor antrenmanlarına sabah akşam devam ediyor
Yeni sezon hazırlıklarına hazırlanan takımlar arasında olan Kayserispor, sezon öncesi hazırlık ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde de antrenman ve çalışmalar yapılıyor.
08 Temmuz 2018 Pazar 10:26
Kayserispor, yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde akşam antrenmanını yapan takım, koşu ve ısınma hareketleri ile çalışmalarına başladı. Sağlam yönetiminde devam eden çalışmalarda pas çalışmaları ve çift kale maç da yapıldı.