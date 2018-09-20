Kayserispor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Hafta sonu Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları aralıksız sürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki futbolcular kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon çalışan sarı-kırmızılı oyuncular, yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.



Oğuzhan’ın ayağı kırıldı

Öte yandan Oğuzhan Berber, antrenmanda sakatlandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Oğuzhan’ın sol ayağında kırık meydana geldiği belirlenirken talihsiz oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Kayserispor da sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. ‘Geçmiş olsun Oğuzhan’ başlığıyla yapılan açıklamada "Profesyonel A Takım oyuncumuz Oğuzhan Berber’in bugün yapılan antrenman esnasında bir pozisyonda sol ayağında kırıklı çıkık meydana gelmiş ve ameliyat edilmek üzere Özel dünyam Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en yakın sürede sahalara döneceğini umut ediyoruz" denildi.

