Kayserispor avantaj peşinde

Spor Toto Süper Lig’de son haftaların flaş takımı Kayserispor, ligde gösterdiği çıkışı Ziraat Türkiye Kupası’nda da sürdürme niyetinde. Son 16 turunda Beşiktaş’ı eleyen Fenerbahçe ile çeyrek finalde eşleşen sarı-kırmızılılar rakibini saf dışı bırakarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Çeyrek final ilk maçında rakibini yarın akşam Kadir Has Stadı’nda ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını Sergen Yalçın nezaretinde sürdürüyor. Temsilcimiz tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurarken, alacağı farklı galibiyetle ikinci maç öncesinde avantaj sağlam niyetinde.

Kentte herkes ligde 19. haftada rakibini 4-1 mağlup etme başarısı gösteren Kayserispor’dan bir kez daha galibiyet bekliyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Önceliğimiz lig ama kupada devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ile eşleştik ve zor bir rakibe düştük. Eleyebilirsek önümüz açık diye düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

