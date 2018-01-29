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Kayserispor avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, mücadeleden galibiyetle ayrılarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

Kayserispor avantaj peşinde


Süper Lig’de geçen hafta Göztepe deplasmanından 1 puan çıkaran Kayserispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Çeyrek finale yükselen ve bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşen sarı-kırmızılılar çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadelelerin ilk maçında rakibiyle yarın akşam deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe maçının ardından kentimize dönmeyen, temsilcimiz çarşamba akşamı 18.30’a oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını İManisa’da sürdürüyor.
Haber: M. Furkan Şahin 
 
 
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