Kayserispor avantaj peşinde

Süper Lig’de geçen hafta Göztepe deplasmanından 1 puan çıkaran Kayserispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Çeyrek finale yükselen ve bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşen sarı-kırmızılılar çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadelelerin ilk maçında rakibiyle yarın akşam deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe maçının ardından kentimize dönmeyen, temsilcimiz çarşamba akşamı 18.30’a oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını İManisa’da sürdürüyor.
Haber: M. Furkan Şahin